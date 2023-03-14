Бестемьянова поделилась ожиданиями от турнира шоу-программ по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка отметила, что в показательных выступлениях спортсмены часто не катаются в полную силу

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова надеется, что кто-то из фигуристов сможет ее удивить на турнире шоу-программ. Об этом она рассказала ТАСС во вторник.

"У меня нет такого, что я жду чьих-то номеров. Надеюсь, что кто-нибудь сможет меня удивить. Я люблю смотреть спортивные соревнования, они настолько заряженные и классные, а в показательных выступлениях спортсмены зачастую халтурят, поэтому хочу, чтобы меня кто-то удивил, пусть даже это будет кто-то один", - сказал Бестемьянова.

Также она оценила решение организаторов турнира набрать состав судей из тех, чья профессиональная деятельность не связана с фигурным катанием. "Я не знаю, как это будет реализовано, но непрофессиональных людей уже привлекали к судейству, это было в программе "Ледниковой период". Но они судили либо по высшему разряду, либо ориентировались на профессионалов. Здорово, что решили попробовать собрать судей не из фигурного катания, это будет интересно", - отметила собеседница агентства.

Турнир шоу-программ пройдет 18 марта в Москве. К участию в соревнованиях приглашаются действующие или бывшие фигуристы 2007 года рождения и старше, выступающие в любой из дисциплин. Чемпионы мира и Олимпийских игр допускаются к турниру без предварительного отбора. Каждому участнику будет выплачен гонорар в размере 250 тыс. рублей, который будет использован на постановку программы, костюм, реквизит и иные расходы, связанные с участием в соревнованиях.