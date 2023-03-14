Анисимов рассказал о реакции клубов КХЛ на появление молодых судей после ухода иностранцев

В регулярном чемпионате сезона-2022/23 на играх работали 69 арбитров, отметил Алексей Анисимов

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с пониманием отнеслись к появлению ряда молодых арбитров после отъезда зарубежных судей. Об этом ТАСС рассказал во вторник главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

"В регулярном чемпионате сезона-2022/23 на матчах работали 69 арбитров. Перед стартом сезона четверо судей приняли решение продолжить карьеру в других чемпионатах, в масштабах всего судейского корпуса это не такая большая цифра, - сказал Анисимов. - Мы ежегодно вводим в КХЛ молодых арбитров, в этом году сбор перед стартом регулярного чемпионата прошли 11 ребят, которые еще не работали на уровне лиги, восемь человек получили свой шанс - по четыре главных и линейных. Это стандартная практика - например, в сезоне-2021/22 в КХЛ дебютировали семь новых арбитров. Понятно, что нужно было время, чтобы ребята, которые не судили топовые матчи, смогли адаптироваться".

"Руководители клубов видели, что появились новые лица, в том числе и те, кто до этого меньше работал и был менее узнаваемым. С играми к ребятам приходит опыт, это вопрос времени. С некоторыми арбитрами перед стартом сезона был заключен не двусторонний контракт между КХЛ и Всероссийской хоккейной лигой, а полноценный контракт с КХЛ, и они получили достаточное количество игр", - добавил он.

На матчах КХЛ ранее работали арбитры из европейских стран. После начала специальной военной операции в феврале 2022 года игры чемпионата обслуживают только отечественные судьи.