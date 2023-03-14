Футболист Джикия будет рад, если матч сборных России и Ирака пройдет в Санкт-Петербурге

Защитник отметил, что игра в России будет плюсом для игроков сборной

ТАСС, 14 марта. Футболистам сборной России важна поддержка российских болельщиков, поэтому проведение товарищеского матча с командой Ирака в Санкт-Петербурге стало бы плюсом для команды. Такое мнение во вторник "" высказал защитник сборной России Георгий Джикия.

"Можно ли назвать первый [за долгое время] товарищеский матч в России успехом? Не знаю, понятно, что договорились. Я неоднократно говорил, что, конечно, хотелось бы играть в России, чтобы приходили наши болельщики, смотрели, поддерживали нас. Если игра будет в Питере, безусловно, это только плюс", - сказал Джикия.

9 марта Российский футбольный союз (РФС) заявил, что предложил провести матч между сборными России и Ирака 26 марта в Санкт-Петербурге. В службе коммуникаций РФС также сообщили, что предварительные договоренности по матчу достигнуты.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на фоне осложнения ситуации вокруг России и Украины. С тех пор мужская сборная России провела три товарищеские игры: в сентябре российские футболисты встретились с командой Киргизии в Бишкеке (2:1), в ноябре - с командой Таджикистана в Душанбе (0:0) и со сборной Узбекистана в Ташкенте (0:0).