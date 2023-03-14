Глава WADA заявил, что слабо верит в независимость антидопинговой системы в России

РУСАДА будет лишено статуса соответствия до тех пор, пока не выполнит условия восстановления, отметил Витольд Банька

ТАСС, 14 марта. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет восстановлено в правах до выполнения всех условий. Об этом заявил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька во вторник, выступая на ежегодном симпозиуме организации в Лозанне.

"РУСАДА остается лишенным статуса соответствия до тех пор, пока не выполнит все условия восстановления, - сказал Банька. - Я должен сказать, что вера в реальную независимость антидопинговой системы в России остается очень слабой".

"Решение лишить РУСАДА статуса соответствия связано с вердиктом Спортивного арбитражного суда (CAS) от 2020 года, которое привело к определенным последствиям для российского спорта. Мы надеялись на более жесткое наказание, но, к сожалению, нам этого добиться не удалось", - подчеркнул он.

CAS 17 декабря 2020 года частично поддержал иск WADA к РУСАДА и лишил российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System) и лежащих в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают.

Согласно решению CAS, российские спортсмены до 16 декабря 2022 года были лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх. России было запрещено в течение двух лет проводить на своей территории чемпионаты мира, Олимпиады и Паралимпийские игры. Срок санкций уже истек, однако для восстановления РУСАДА еще не выполнило всех требований. В частности, WADA требует, чтобы Всемирный антидопинговый кодекс был интегрирован в российское законодательство.