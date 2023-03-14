Шипачев отметил, что не переживает из-за возможных частых поездок на Дальний Восток

В четвертьфинале Кубка Гагарина казанский "Ак Барс" сыграет с "Адмиралом" из Владивостока

КАЗАНЬ, 14 марта. /ТАСС/. Нападающего казанского "Ак Барса" Вадима Шипачева не волнуют возможные частые перелеты на Дальний Восток в рамках серии плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с владивостокским "Адмиралом". Об этом Шипачев во вторник рассказал журналистам.

"Ничего такого в этом [обилии перелетов] нет, они так же летают. Мы не думаем, сколько у нас поездок будет на Дальний Восток. В полете книги читаем, играем в карты, нарды, смотрим видео, разбираем свою игру, - сказал Шипачев. - У них хороший вратарь, здорово защищаются".

Серия 1/4 финала Кубка Гагарина "Ак Барс" - "Адмирал" начнется матчами в Казани 16 и 18 марта, игры во Владивостоке пройдут 20 и 22 марта.

Форвард подчеркнул, что его команде необходимо исправиться по сравнению с предыдущей серией с "Нефтехимиком" (4-2). "Есть моменты, мы их убираем, нужно, чтобы большинство лучше работало. "Нефтехимик" здорово играл. Плохо сыграли в большинстве, иначе серия могла бы быть покороче", - отметил он.

Нападающий казанцев Александр Радулов отметил, что "Адмирал" заслуженно обыграл в предыдущем раунде "Салават Юлаев". "То, что мы выиграли четыре матча в регулярке, ничего не значит. Это команда, которая дает мало свободы и очень организовано играет в обороне с хорошим вратарем. Большинство у нее тоже хорошее, так что надо быть начеку и меньше удаляться".

Радулов ответил на высказывание главного тренера "Адмирала" Леонида Тамбиева, который назвал свою команду противной из-за манеры игры. "Если на нас посмотреть без шайбы, то мы тоже малоприятная команда", - подчеркнул он.