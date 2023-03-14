Глава WADA раскритиковал процесс рассмотрения дела Валиевой комитетом РУСАДА

Витольд Банька отметил, что задержка в деле вызывает у него обеспокоенность

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Процесс рассмотрения дела российской фигуристки Камилы Валиевой дисциплинарным комитетом Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) вызывает вопросы и обеспокоенность. Об этом во вторник заявил президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька, выступая на ежегодном симпозиуме организации в Лозанне.

"То, как рассматривалось дело фигуристки Камилы Валиевой, не было обнадеживающим, - заявил Банька. - Ненужная задержка в этом деле отражает обеспокоенность".

"Более того, мы видели вопросы, которые адресует мир тренерам, которые касаются защиты юных спортсменов. Мы верим, что решение ДАК РУСАДА является неверным, по этой причине WADA оспорило его в Спортивном арбитражном суде (CAS - прим. ТАСС). Это решение вызывает вопросы о доверии к национальному дисциплинарному комитету и, безусловно, не укрепляет его", - добавил он.

Дисциплинарный комитет РУСАДА установил, что хотя спортсменка и совершила нарушение антидопинговых правил, в этом нет ее вины или халатности. В отношении фигуристки не было принято никаких санкций, за исключением аннулирования результатов на чемпионате России, на котором она в конце декабря 2021 года завоевала золотую медаль. 24 февраля CAS зарегистрировал апелляции РУСАДА, Международного союза конькобежцев (ISU) и WADA на решение ДАК РУСАДА по делу Валиевой.

16-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Результат проверки пробы от 25 декабря 2021 года был обнародован в феврале 2022 года, во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире. Валиева была допущена к участию в олимпийском личном турнире фигуристок, в котором заняла четвертое место. Россиянка является чемпионкой Европы (2022), ей принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ.