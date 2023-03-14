WADA наказало 181 спортсмена на основе данных московской лаборатории

Витольд Банька отметил, что по 212 делам расследования продолжаются

ТАСС, 14 марта. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) наказало 181 российского атлета, основываясь на данных московской лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб, еще 300 спортсменов находятся под подозрением в нарушении антидопинговых правил. Об этом во вторник сообщил президент WADA Витольд Банька, выступая на ежегодном симпозиуме организации в Лозанне.

"Наше расследование, которое касается базы данных LIMS и допинг-проб, изъятых в 2019 году из московской лаборатории, успешно продолжается. На сегодня 181 спортсмен понес наказание, 88 предъявлены обвинения и еще по 212 делам расследования продолжаются. Это великолепный результат в деле по защите чистого спорта", - сказал Банька.

LIMS - Laboratory Information Management System, в ней фиксировались действия, связанные с результатами проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В январе 2019 года данные были переданы WADA, эксперты организации пришли к выводу, что с ними проводились манипуляции с целью скрыть допинговые нарушения.

Российская сторона настаивала на своей непричастности к этому, что привело к судебному разбирательству. Спортивный арбитражный суд (CAS) встал на сторону WADA, однако лишь частично согласился с наложенным антидопинговым агентством пакетом санкций в отношении российского спорта, которые действовали до декабря 2022 года.