Анисимов: судьи КХЛ могут получить своего тренера по физической подготовке

Главный арбитр КХЛ отметил, что лиге есть куда расти в плане мониторинга здоровья арбитров

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Арбитры Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) могут готовиться к следующему сезону с помощью своего тренера по физподготовке. Об этом ТАСС рассказал во вторник главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

"Мы уже давно хотим, чтобы у нас был тренер по физподготовке, который будет разрабатывать планы занятий. Есть куда расти в плане мониторинга здоровья судей через пульсометр-часы, но это все стоит денег, - сказал Анисимов. - Это профессиональная научная деятельность, которой можно заниматься. В последнее время мы плодотворно взаимодействуем с научным центром "Сириуса". В этом году вместе с ними уже проводили углубленные тесты для арбитров, а в дальнейшем надеемся выйти на новый уровень сотрудничества".

"Могу даже поделиться такими тонкостями: мы замеряли уровень лактата судей во время игры, хотим узнать, насколько сильно они устают. Хотим внедрить больше научного подхода в подготовку судей", - отметил он.

Анисимов стал руководителем судей в 2016 году. "Был проделан большой объем работы в плане подготовки арбитров. Есть определенная система, настроенная на обучение, воспитание, поддержание навыков, знаний правил. Очень многое делается в плане психологии, и самое главное - профессионализм судей вышел на новый уровень", - подчеркнул он.

"Сейчас никого не надо контролировать, как раньше - люди знают, как нужно питаться, каким самолетом полететь. Приходит новое поколение, которое тщательнее следит за собой, это вызывает уважение. Система позволяет расти ребятам именно с точки зрения профессионализма - самодисциплина плюс изучение методических моментов после матчей", - сказал он.