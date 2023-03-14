Сироткин: переговоры с FIA об условиях допуска гонщиков России не носят активный характер

Сергей Сироткин отметил, что важно самому суметь посмотреть на ситуацию иначе и мотивировать других не стоять на месте

ТАСС, 14 марта. Переговоры Российской автомобильной федерации (РАФ) с Международной автомобильной федерацией (FIA) об изменении условий допуска российских спортсменов на международные соревнования не носят активный характер. Об этом ТАСС рассказал во вторник вице-президент РАФ, бывший пилот "Формулы-1" Сергей Сироткин.

"Я не могу сказать, что переговоры [об условиях допуска российских гонщиков] носят суперактивный характер", - сказал Сироткин.

Вице-президент РАФ отметил, что очень важно суметь самому посмотреть на ситуацию иначе и мотивировать всех других членов российской организации к тому, чтобы не стоять на месте и предпринимать какие-то новые активные меры не только по сохранению автоспорта, но и активному его развитию.

1 марта 2022 года из-за ситуации на Украине Международная автомобильная федерация (FIA) разрешила российским и белорусским гонщикам выступать в соревнованиях только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, в котором прописаны ряд ограничений для пилотов.