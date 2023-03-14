Более 330 спортсменок прибыли в Индию на чемпионат мира по боксу среди женщин

Призовой фонд турнира составляет $2,5 млн

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 марта. /ТАСС/. Более 330 спортсменок из 65 государств прибыли в Нью-Дели для участия в чемпионате мира по боксу среди женщин, который пройдет с 15 по 26 марта. Об этом сообщил во вторник президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев на пресс-конференции в индийской столице.

"Этот чемпионат вызвал большой интерес. Обычно в чемпионате принимают участие 256 спортсменов. Участие в этом чемпионате примут 333 спортсмена", - сказал Кремлев. Президент IBA отметил, что это один из самых массовых чемпионатов, несмотря на отказ ряда стран направить своих спортсменов на это соревнование.

Он также подчеркнул, что для всех спортсменов важно участвовать в соревнованиях, где представлены флаг и гимн их страны. "Мы знаем, что каждому спортсмену, тренеру и национальной федерации важно, чтобы, когда спортсмен выступает, поднимался флаг и играл гимн его страны", - указал Кремлев, отметив, что ассоциация будет защищать это право спортсменов.

Кремлев также добавил, что призовой фонд чемпионата составляет 2,5 млн долларов. "И на следующих чемпионатах мы будем этот фонд еще увеличивать", - указал он.

Российские спортсменки выступят на турнире с флагом и гимном страны. Мужской чемпионат мира по боксу пройдет с 1 по 14 мая в Ташкенте.

В связи с допуском спортсменов из России и Белоруссии мировые первенства решили бойкотировать федерации США, Польши, Швейцарии, Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Чехии, Швеции, Канады и Украины.