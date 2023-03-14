В CAFA прокомментировали пересечение сроков азиатского турнира и финала Кубка России

Даты первого чемпионата Центральной Азии устраивают всех членов CAFA, отметил пресс-атташе организации

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Сроки проведения первого чемпионата Центральной Азии по футболу, в котором может принять участие сборная России, были согласованы с членами Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA). Об этом ТАСС во вторник сообщил пресс-атташе CAFA Полат Аллагулиев.

"Сроки турнира находятся на стадии согласования, но - это лично мое мнение - вряд ли они будут меняться, - сказал Аллагулиев. - Это те даты, которые устраивают всех членов CAFA. Думаю, даты не будут меняться, однако все возможно - все должно быть утверждено различными инстанциями".

13 марта в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана ТАСС сообщили о том, что сборная России примет участие в чемпионате CAFA, матчи которого пройдут с 9 по 21 июня. Согласно календарному плану Российского футбольного союза на 2023 год, розыгрыш Фонбет - Кубка России-2022/23 должен завершиться 12 июня.

В чемпионате Центральной Азии планируется участие еще семи сборных, шесть из которых уже известны - это команды Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана и Афганистана. Восьмым участником турнира должна стать еще одна азиатская сборная.

Команды будут разделены на две группы по четыре сборной в каждой. Каждая команда проведет минимум по три матча. Победители двух групп сыграют в финале, а команды, которые станут вторыми в своих квартетах, поспорят за третье место.