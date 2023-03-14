Кожевников назвал одним из важных качеств Жамнова умение общаться с игроками

Алексей Жамнов умеет настраивать команду за кроткий срок, двукратный олимпийский чемпион

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Новый главный тренер хоккейного клуба "Спартак" Алексей Жамнов известен умением общаться с игроками, что может помочь в достижении результата. Такое мнение ТАСС во вторник высказал двукратный олимпийский чемпион, неоднократный призер чемпионата СССР в составе красно-белых Александр Кожевников.

"Он умеет настраивать команду даже на столь короткий срок, а тут у него будет время. Отмечу, что он умеет общаться с людьми", - сказал Кожевников.

"Спартак" во вторник объявил о назначении Жамнова главным тренером. Специалист ранее руководил командой в качестве и. о. главного тренера в 2018-2019 годах, а также является главным тренером сборной России. При нем национальная команда завоевала серебро на Олимпийских играх 2022 года.

В нынешнем сезоне "Спартак", сменив двух главных тренеров, не сумел попасть в плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).