Анисимов отметил, что в работе арбитров Женской хоккейной лиги виден качественный прогресс

Лига старается вносить изменения в зарплате женских судей в сторону увеличения, рассказал главный арбитр КХЛ

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов отметил прогресс в работе судей в матчах Женской хоккейной лиги (ЖХЛ). Об этом Анисимов рассказал ТАСС во вторник.

"Мы видим качественный прогресс работы девушек в ЖХЛ. То количество наших судей, которое было на последних чемпионатах мира, несравнимо с пяти-, шестилетней давностью, - сказал Анисимов. - Сначала девочки вообще не ездили на чемпионаты мира, потом туда поехала целая команда наших арбитров, их уровень и рост отметила международная федерация. Конечно, мы хотим, чтобы в судейство приходило больше девушек, нужно заниматься отбором. Мы пытаемся в том числе и экипировать судей ЖХЛ, у них также есть сборы и та же программа, что и у мужчин в КХЛ, то есть присутствует стандарт - по нему двигаются судьи во всех лигах".

"Мы продолжим работать, чтобы судьи ЖХЛ росли в плане мастерства. Есть прогресс, приходят новые девушки, кто-то отсеивается, но сформировался определенный костяк, который мы знаем. Они эту работу любят, и лига старается вносить изменения в их зарплате в сторону увеличения, чтобы могли зарабатывать какие-то деньги", - добавил он.

Анисимов рассказал о разнице в судействе между КХЛ и Молодежной (МХЛ) и Всероссийской хоккейными лигами (ВХЛ). "Игры в этих лигах разные по темпераменту, уровню хоккеистов. Иногда матчи ВХЛ судить тяжелее, потому что может быть больше грязи. Цена ошибки и количество удалений в КХЛ немного другие, и тут нельзя ошибиться. Тут вопрос в выработке единого стандарта, и если судья его выдерживает во всех лигах, он постепенно из "молодежки" попадет в КХЛ", - уверен он.

"Посмотрите на матчи молодежного чемпионата: хоккей там другой, эмоциональный, быстрый, больше контратак, игроки ездят туда-сюда. В "вышке" он становится более рациональным, больше схем, может быть, чуть ниже мастерства, чем в КХЛ", - добавил Анисимов.