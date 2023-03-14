Майоров: результат Жамнова в "Спартаке" будет зависеть от качества состава команды

Двукратный олимпийский чемпион выразил надежду, что у Алексея Жамнова все получится на посту главного тренера "Спартака"

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Результат главного тренера хоккейного клуба "Спартак" Алексея Жамнова в команде будет зависеть от качества состава на предстоящий сезон. Об этом ТАСС во вторник рассказал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион СССР Борис Майоров .

"Тогда Жамнов, проработав в "Спартаке", проявил себя с положительной стороны. Предъявить ему претензии нельзя: он выправил игру команды, наладил дисциплину, появился какой-то тактический рисунок, - сказал Майоров. - Что касается длительных периодов, то мы не можем давать ему характеристику, потому что таких длительных отрезков в его карьере не было. Надо всегда помнить, что работа в сборной и клубе - абсолютно разные вещи, другие совершенно подходы".

"Трудно сказать, что получится у него, потому что состав, который был у него в "Спартаке" тогда, намного лучше, чем сегодняшний. Да, есть сейчас много молодежи, но она никак себя не проявила: то ли ей не давали возможности, то ли она сама не ахти какая. Но будем надеяться, что у Жамнова получится", - добавил он.

"Спартак" во вторник объявил о назначении Жамнова главным тренером. Специалист ранее руководил командой в сезоне-2018/19 в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Также он является главным тренером сборной России. При нем национальная команда завоевала серебро на Олимпийских играх 2022 года.