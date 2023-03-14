"Норникель" выступит генеральным партнером трансляции матча за мировую шахматную корону

Матч между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем пройдет с 7 апреля по 1 мая в Астане

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. "Норильский никель" заключил соглашение с Федерацией шахмат России (ФШР), компания выступит генеральным партнером трансляции в России матча за мировую шахматную корону. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе "Норникеля".

"Шахматы занимают важное место в образовании и способствуют раскрытию интеллектуального потенциала молодежи, - заявила старший вице-президент "Норникеля" Лариса Зелькова. - Шахматы - очень популярный и, главное, доступный вид спорта, который развивает стратегическое мышление, память, концентрацию. Все это не специфические шахматные способности, но именно развитие этих навыков помогает в жизни, учебе и бизнесе. Партнерство с ФШР и доступность крупнейшего события в шахматном мире для широкой аудитории будет способствовать популяризации этого очень умного и полезного вида спорта в нашей стране".

Матч за мировую шахматную корону пройдет с 7 апреля по 1 мая в Астане, титул чемпиона оспорят россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь. Трансляция будет осуществляться на телеканалах "Матч ТВ".

Ранее исполнительный директор ФШР Александр Ткачев рассказал, что для просмотра трансляции матча за шахматную корону в Москве будут организованы две фан-зоны - в Центральном доме шахматиста и в гостинице "Измайлово Альфа". Комментировать трансляцию для посетителей фан-зоны в Центральном доме шахматиста будут российские гроссмейстеры и эксперты. В гостинице "Измайлово" во время матча Непомнящего и Дин Лижэня состоится детско-юношеское первенство России.

"Норникель" занимается развитием российских шахмат на всех уровнях с 2021 года, сотрудничает с Непомнящим. Также компания реализует программу развития шахмат среди детей в Красноярском крае и Мурманской области.