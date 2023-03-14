Отец Хохлачева рассказал, что хоккеист только положительно отзывался о работе с Жамновым

"Спартак" во вторник объявил о назначении Алексея Жамнова главным тренером

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Лучший снайпер и бомбардир "Спартака" в нынешнем сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Хохлачев имел только положительные отзывы о работе с Алексеем Жамновым, который в 2017 году находился на тренерской скамейке красно-белых, а в сезоне-2018/19 был и. о. главного тренера команды. Об этом ТАСС во вторник рассказал отец хоккеиста, бывший генеральный директор красно-белых Игорь Хохлачев.

"Александр только положительно о нем отзывается, хорошие рабочие моменты. Ничего отрицательного, и мы надеемся на плодотворное сотрудничество, - сказал Хохлачев. - Как любой большой игрок, достигший многого в мировом хоккее, он [Жамнов] настроен на результат. Достаточно демократично общается с игроками, хорошая обстановка в команде при нем".

"Спартак" во вторник объявил о назначении Жамнова главным тренером. Хохлачев выступал в составе "Спартака" в период с 2017 по 2019 год, когда Жамнов, будучи генменеджером красно-белых, работал в качестве тренера.

"После общения и работы с ним только положительные эмоции, он ставит системную дисциплинированную модель игры с возможными творческими вариантами в чужой зоне. Он вставал на лавку в достаточно критический момент для команды, при нем "Спартак" достаточно удачно играл и в плей-офф, даже вел у СКА в серии", - добавил Хохлачев-старший.

Жамнову 52 года, с 2006 по 2012 год он был генеральным менеджером чеховского "Витязя", затем на аналогичной должности работал в мытищинском "Атланте". После расформирования клуба стал первым вице-президентом и генеральным менеджером московского "Спартака", с 2018 по 2019 год являлся исполняющим обязанности главного тренера красно-белых. С 2021 года Жамнов является советником председателя наблюдательного совета "Спартака". С 2018 года он входил в тренерский штаб сборной России, а с 2021 года занимает пост главного тренера национальной команды. Под его руководством россияне завоевали серебро Олимпийских игр 2022 года в Пекине.