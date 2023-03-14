Якушев считает, что опыт в НХЛ должен помочь Жамнову в работе главным тренером "Спартака"

Игроки очень уважают Алексея Жамнова, отметил двукратный олимпийский чемпион

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Опыт игры Алексея Жамнова в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) поможет ему в работе главным тренером "Спартака". Об этом во вторник ТАСС рассказал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион СССР Александр Якушев .

"В тренерских качествах Алексея Жамнова никто не сомневается, потому что он работает со сборной, сделал большой вклад в золото Игр 2018 года, завоевал серебро на последней Олимпиаде. Так что его профессиональные качества, без сомнения, должны помочь становлению команды. Его игроки очень уважают, я думаю, это должно принести определенный успех", - сказал Якушев.

"Спартак" во вторник объявил о назначении Жамнова главным тренером. Специалист в качестве игрока выступал в НХЛ с 1992 по 2006 годы. В 2002-м стал первым европейским капитаном "Чикаго".

Жамнов с 2018 по 2019 год являлся исполняющим обязанности главного тренера красно-белых. "Тот опыт, конечно, поможет ему. Он очень много лет провел в НХЛ, где был на ведущих ролях, был капитаном "Чикаго", так что у него не только тренерский, но и опыт игрока. Он наверняка взял лучшие качества, которыми обладают тренеры НХЛ, как взаимодействовать с игроками, построить тренировочный процесс", - подчеркнул Якушев.