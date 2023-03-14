14 марта, 13:21
ATP

Тарпищев: Медведев должен быть готов к матчу против Зверева лучше соперника

Тарпищев: Медведев должен быть готов к матчу против Зверева лучше соперника
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Александр Щербак/ ТАСС

В подобных матчах на первый план выходит вопрос восстановления, подчеркнул президент Федерации тенниса России

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Даниил Медведев должен быть лучше готов к встрече третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Индиан-Уэллсе против немца Александра Зверева, но многое зависит от физической готовности. Такое мнение ТАСС во вторник высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Можно предположить, что будет много игры с задней [линии], многое зависит от того, кто как восстановился после предыдущих встреч турнира, - сказал Тарпищев. - Там, видимо, жарко, вопрос восстановления выходит на первый план в подобных матчах. По логике, Даня должен быть чуть лучше готов, чем Зверев".

Матч Медведев - Зверев пройдет во вторник и начнется в 21:00 мск.

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 19 марта, его призовой фонд составляет $8,8 млн. Соревнования проводятся на покрытии "хард" и относятся к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. 

Теги:
Тарпищев, Шамиль АнвяровичATP
© Информационное агентство ТАСС
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