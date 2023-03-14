В WADA не стали прогнозировать сроки вынесения вердикта по делу Валиевой

На ход дела влияет много различных факторов, подчеркнул Оливье Ниггли

ТАСС, 14 марта. Сроки вынесения вердикта Спортивным арбитражным судом (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой сложно предсказать, но Всемирное антидопинговое агентство (WADA) будет делать все возможное, чтобы решение было принято как можно скорее. Об этом во вторник журналистам заявил генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

"Очень сложно сейчас предсказать, сколько времени это (рассмотрение дела Валиевой - прим. ТАСС) займет, потому что на дело влияет много различных факторов, в частности, то, как будут вести дело адвокаты спортсменки, - сказал Ниггли. - Мы бы хотели сделать все возможное, чтобы дело было рассмотрено максимально быстро. Но дело очень сложное, оно объединяет три апелляции. Я был бы очень оптимистичен, если бы сказал, что мы получим решение до конца года, в деле сейчас все еще много неизвестных факторов".

16-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Результат проверки пробы от 25 декабря 2021 года был обнародован в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире, однако церемония награждения не состоялась, и медали вручены не были. Валиева была допущена к участию в олимпийском личном турнире фигуристок, в котором заняла четвертое место.

13 января 2023 года Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) оправдал Валиеву. Было установлено, что она совершила нарушение антидопинговых правил, но в этом не было ее вины или халатности. В отношении фигуристки не было принято никаких санкций, за исключением аннулирования результатов чемпионата России, на котором она в конце декабря 2021 года завоевала золотую медаль. 24 февраля CAS зарегистрировал апелляции РУСАДА, Международного союза конькобежцев (ISU) и WADA на решение ДАК РУСАДА по делу Валиевой. Спортсменка является чемпионкой Европы (2022), ей принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ.