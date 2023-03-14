Глава WADA считает преждевременными разговоры об участии россиян в Олимпиаде

В начале февраля МОК уточнил, что рассматривает вариант, при котором российские атлеты имели бы возможность выступать на турнирах в Азии

ТАСС, 14 марта. Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька считает преждевременным комментировать вероятность участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом Банька сообщил во вторник журналистам в рамках ежегодного симпозиума WADA в Лозанне.

"Что касается участия российских и белорусских спортсменов [в Олимпиаде], то окончательного решения еще не принято, этот вопрос еще обсуждается всеми заинтересованными сторонами. Я могу только отметить то, что сказал раньше, - у нас очень слабая вера в независимость антидопинговой системы в России", - сказал Банька.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) предложил допустить россиян и белорусов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО), к международным соревнованиям в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий. В начале февраля МОК уточнил, что рассматривает вариант, при котором россияне и белорусы имели бы возможность выступать на турнирах в Азии и отобраться на Игры в Париже, однако об участии в самой Олимпиаде речи пока не идет.