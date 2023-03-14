Завершился региональный этап всероссийского конкурса "Россия - футбольная страна"

По его итогам 274 проекта отправятся на межрегиональный этап

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Региональный этап всероссийского смотра-конкурса "Россия - футбольная страна" преодолели 274 проекта по развитию массового футбола. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства спорта РФ.

"К настоящему времени завершен региональный этап конкурса. В ходе отбора 74 региональные комиссии оценили представителей своих регионов из 462 проектов-участников. По итогам оценки 274 проекта отправятся на межрегиональный этап, где поборются за попадание в решающую стадию конкурса", - говорится в заявлении.

В конкурсе представлено восемь номинаций - лучший массовый проект в футболе, лучший проект для лиц с ограниченными возможностями здоровья, лучший проект для женщин, лучшая любительская лига, лучший любительский клуб, лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола, лучшая футбольная инициатива и лучшая инициатива движения болельщиков. Победители конкурса в каждой номинации получат по 350 тыс. рублей, занявшие второе место - 250 тыс. рублей, третье - 200 тыс. рублей.

Российский футбольный союз при поддержке Министерства спорта РФ проводит третий сезон всероссийского смотра-конкурса "Россия - футбольная страна". Конкурс проходит с 10 декабря 2022 года по 28 апреля 2023 года.