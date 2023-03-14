В Минспорте рассчитывают на увеличение числа занимающихся самбо

Самбо занимаются более 300 тысяч человек в России, отметил Одес Байсултанов

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Министерство спорта РФ рассчитывает на рост числа занимающихся самбо. Об этом во вторник заявил заместитель главы ведомства Одес Байсултанов, выступая на форуме "Наука побеждать" в рамках федерального проекта партии "Единая Россия" "Za самбо".

"Рад приветствовать участников и организаторов форума. Минспорт России уделяет огромное внимание самбо, оказывает грантовую поддержку", - сказал Байсултанов.

"Самбо занимаются более 300 тысяч [человек]. Уверен, нашими общими усилиями число будет расти. За последние 6 лет построены 27 объектов, до 2024 года планируется еще 20", - добавил он.

Также заместитель министра спорта РФ отметил, что самбо активно включилось в восстановление спорта в новых регионах страны. "История самбо неразрывности связана с историей страны, сегодня дети, занимаясь самбо, учатся не только защищать себя, но и моральным ценностям. Уверен, что наши усилия дадут положительные изменения не только в спорте. Министерство спорта продолжит поддерживать самбо", - заключил Байсултанов.

25 июля Всероссийская федерация самбо совместно с партией "Единая Россия" утвердила федеральный проект "Zа самбо". Как сообщал глава Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев, "целью проекта является развитие, популяризация и пропаганда самбо". Сроки реализации проекта - 2022-2026 годы.