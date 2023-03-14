Глава РУСАДА ответила Баньке, сомневающемуся в независимости антидопинговой системы в РФ

Вероника Логинова отметила полную операционную независимость Российского антидопингового агентства

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова надеется, что последние заявления президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки, подвергшего сомнению независимость антидопинговой системы России, не демотивирует коллектив РУСАДА. Об этом глава Российского антидопингового агентства сообщила ТАСС во вторник.

"Что касается Российского антидопингового агентства - в настоящее время мы можем с уверенностью заявлять о полной операционной независимости РУСАДА, - заметила Логинова. - Мы пересмотрели руководящие документы агентства, начиная с устава, учли все рекомендованные WADA положения, которые гарантируют нашу независимость".

Банька во вторник, выступая на ежегодном симпозиуме WADA в Лозанне, заявил, что РУСАДА сможет вернуть себе статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу только после того, как выполнит все условия для восстановления. Глава WADA также признался, что не может полностью доверять антидопинговой системе России.

"РУСАДА активно взаимодействует с министерством спорта, олимпийским и паралимпийским комитетами, общероссийскими федерациями, при этом ни одна из этих организаций никаким образом не вмешивается в нашу работу. В пример многим антидопинговым организациям наша деятельность осуществляется под наблюдением независимого офицера по этике", - добавила собеседница ТАСС.

"Таким образом, для обеспечения независимости нами предпринимаются исчерпывающие меры, которые предписывает нам Всемирный антидопинговый кодекс и иные документы WADA. К сожалению, подобные заявления мы слышим уже не первый раз. Надеюсь, это не сильно демотивирует нашу команду, которая, несмотря на огромное количество ограничений и сложностей, выполняет свою работу на высоком уровне и при полном соблюдении международных стандартов", - заключила глава РУСАДА.