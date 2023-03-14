Винер рассказала, что российские гимнастки могут выступить на турнире в Китае

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики выразила надежду на то, чтобы на российские соревнования приехала полноценная сборная Китая

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Российских гимнасток пригласили выступить на турнире в Китае, который состоится в мае. Об этом журналистам во вторник сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер.

С 11 по 14 марта на Гран-при Москвы, помимо россиянок, выступали представительницы Белоруссии, Китая, Израиля, Армении, Молдавии, Казахстана, Черногории, Киргизии, Южной Кореи, ОАЭ, Азербайджана, Сирии и Словакии.

"Мы стремимся к тому, чтобы на наши соревнования приехала полноценная сборная Китая по художественной гимнастике. В мае нас пригласили на их местные соревнования, также мы ждем их уже у нас в июле. Думаю, что в будущем на российские соревнования будут приезжать не только они, так как мы сделали новый клубный формат, а, как известно, к клубам претензий нет, так как федерации к этим турнирам никакого отношения не имеют", - сказала Винер.

17 октября 2022 года президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в спорте в 2022 и 2023 годах.