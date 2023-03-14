Логинова заявила об отсутствии давления на комитет РУСАДА, рассматривавший дело Валиевой

Президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька во вторник заявил, что процесс рассмотрения дела Камилы Валиевой вызывает у него вопросы и беспокойство

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова считает, что дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА обладает полной операционной независимостью и самостоятельно принимал решение по делу несовершеннолетней фигуристки Камилы Валиевой. Об этом Логинова сообщила ТАСС во вторник.

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька, выступая во вторник на ежегодном симпозиуме организации в Лозанне, заявил, что процесс рассмотрения дела Валиевой дисциплинарным антидопинговым комитетом Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) вызывает у него вопросы и обеспокоенность.

"В своей деятельности дисциплинарный антидопинговый комитет является операционно независимым от агентства, - заметила Логинова. - Ни РУСАДА, ни иные организации, не могут влиять на выносимые им решения".

"Изучив мотивировочную часть решения ДАК по данному делу, агентство реализовало свое право на обжалование, предусмотренное кодексом. Как в случае несогласия с решением ДАК, так и в тех ситуациях, когда мы не соглашаемся с вердиктом, вынесенным дисциплинарным органом международной федерации, мы обжалуем эти решения либо в Национальном центре спортивного арбитража, либо в Спортивном арбитражном суде (CAS)", - добавила собеседница ТАСС.

Дисциплинарный комитет РУСАДА установил, что хотя спортсменка и совершила нарушение антидопинговых правил, в этом нет ее вины или халатности. В отношении фигуристки не было принято никаких санкций, за исключением аннулирования результатов на чемпионате России, на котором она в конце декабря 2021 года завоевала золотую медаль. 24 февраля CAS зарегистрировал апелляции РУСАДА, Международного союза конькобежцев (ISU) и WADA на решение ДАК РУСАДА по делу Валиевой.

16-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Результат проверки пробы от 25 декабря 2021 года был обнародован в феврале 2022 года, во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире. Валиева была допущена к участию в олимпийском личном турнире фигуристок, в котором заняла четвертое место. Россиянка является чемпионкой Европы (2022), ей принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ.