14 марта, 15:48
Сборные по футболу

Международная федерация футбола утвердила формат чемпионата мира 2026 года

Международная федерация футбола утвердила формат чемпионата мира 2026 года
Трофей чемпионата мира по футболу
© AP Photo/ Noah K. Murray

Групповой этап турнира, на котором впервые сыграют 48 команд, будет состоять из 72 матчей - сборные разобьют на 12 групп по четыре команды

ТАСС, 14 марта. Руководящий совет Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил формат проведения чемпионата мира 2026 года. Об этом во вторник сообщает пресс-служба ФИФА.

В 2017 году ФИФА объявила, что на чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 команд. Групповой этап турнира будет состоять из 72 матчей - команды будут разбиты на 12 групп по четыре сборной в каждой, из квартетов будут выходить по две сборные, занявшие первые места, и восемь лучших коллективов, занявших третьи места. После группового этапа команды сыграют на стадии 1/16 финала. Всего турнир будет состоять из 104 матчей. Ранее в мировых первенствах принимали участие 32 сборные, турнир состоял из 64 матчей.

Турнир пройдет в течение 56 дней. Финальный матч запланирован на 19 июля 2026 года. Чемпионат мира по футболу 2026 года впервые пройдет в трех странах: Канаде США и Мексике. 

© Информационное агентство ТАСС
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