"Акрон" победил "Локомотив" и вышел в полуфинал "плей-офф пути регионов" Кубка России

Команда из Тольятти одержала победу в серии пенальти

ТАСС, 14 марта. Тольяттинский "Акрон" в серии пенальти победил московский "Локомотив" в матче второго этапа 1/4 финала "плей-офф пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла во вторник в Жигулевске.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В составе "Акрона" отличился Сергей Макаров (14-я минута), у "Локомотива" голом отметился Франсуа Камано (75). В серии пенальти сильнее оказалась команда из Тольятти - 7:6.

Соперник "Акрона" в полуфинале "плей-офф пути регионов" определится по результатам жеребьевки.

В сезоне-2022/23 Кубок России проходит в обновленном формате и состоит из двух стадий: первая прошла с августа по декабрь 2022 года и делилась на "путь РПЛ" и "путь регионов". В матчах "плей-офф пути РПЛ" выступают команды, занявшие первые и вторые места на групповом этапе. На каждой стадии "плей-офф пути РПЛ" проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию "плей-офф пути регионов".

В "плей-офф пути регионов" каждая стадия разыгрывается в два этапа: на первом этапе четвертьфинала победители шестого раунда "пути регионов" играют с третьими командами группового этапа "пути РПЛ". На втором этапе четвертьфинала победители первого этапа данной стадии встречаются с проигравшими командами в 1/4 финала "плей-офф пути РПЛ". Та же система будет применяться и в последующих стадиях.

В финальном матче Кубка России, который должен пройти 11 июня в Москве на стадионе "Лужники", сыграют победители "плей-офф пути РПЛ" и "плей-офф пути регионов". Действующим победителем турнира является московский "Спартак".