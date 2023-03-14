Винер объяснила неудачное выступление гимнастки Крамаренко в заключительный день Гран-при

Во вторник Лале Крамаренко удалось завоевать две бронзовые награды в упражнениях с булавами и лентой

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Один из лидеров сборной России по художественной гимнастике Лала Крамаренко не сумела победить ни в одном из двух финалов в заключительный день московского Гран-при по причине того, что не выполняла указания тренеров и не справилась с нервами, выйдя на ковер. Такое мнение высказала журналистам во вторник президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер.

Днем ранее Крамаренко заняла первое место в финале личного многоборья, во вторник гимнастке удалось завоевать две бронзовые награды в упражнениях с булавами и лентой.

"У всех травмы, - ответила Винер на вопрос, нет ли у Крамаренко проблем со здоровьем. - Один знаменитый артист балета сказал, что если ты утром просыпаешься и у тебя ничего не болит, значит, ты умер. У всех есть травмы, у всех есть какие-то проблемы".

"И у Дины Авериной есть травмы и проблемы, но Дина боец, а у Лалы сегодня не выдержали нервишки. Если и были проблемы, то на бросках они не могли отразиться. А именно в бросках она сегодня проиграла, потому что не делала то, что ей говорили тренеры, в том числе я. Когда человек тренируется, он должен выполнять указания тренера", - заключила Винер.

Гран-при по художественной гимнастике проходил в Москве с 11 по 14 марта.