Кремлев считает, что у женского бокса хорошие перспективы

С 15 по 26 марта в Нью-Дели пройдет женский чемпионат мира

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 марта. /ТАСС/. Женский бокс активно развивается и имеет хорошее будущее. Об этом сказал во вторник российским журналистам в Нью-Дели президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев накануне открытия чемпионата мира по боксу среди женщин, который пройдет с 15 по 26 марта.

"Я вижу хорошее будущее [у женского бокса]. Каждый год больше и сильней становится развитие женского бокса. И мы будем это поддерживать, развивать", - отметил Кремлев. Он добавил, что в рамках чемпионата мира 24 марта у будет организован специальный форум, посвященный гендерному равенству и женскому боксу.

Кремлев также рассказал, что IBA оказала помощь спортсменам из ряда развивающихся стран, у которых не было средств, чтобы приехать на чемпионат. "У нас есть страны, у боксеров которых не было средств. Они индивидуально обратились к нам, мы их профинансировали. И они приехали, будут участвовать. Это равные возможности для спортсменов", - подчеркнул президент IBA.

Ранее на пресс-конференции в Нью-Дели Кремлев указал, что на чемпионат мира прибыли 333 спортсменки из 65 государств. Президент IBA отметил, что это один из самых массовых чемпионатов, несмотря на отказ ряда стран направить своих спортсменов на это соревнование.

Российские спортсменки выступят на турнире под флагом и с гимном страны. Мужской чемпионат мира по боксу пройдет с 1 по 14 мая в Ташкенте. В связи с допуском спортсменов из России и Белоруссии мировые первенства решили бойкотировать федерации США, Польши, Швейцарии, Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Чехии, Швеции, Канады и Украины.