"Металлург" обыграл "Автомобилист" и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

Магнитогорская команда встретится с омским "Авангардом"

ТАСС, 14 марта. Магнитогорский "Металлург" в овертайме со счетом 4:3 обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в седьмом матче первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге в присутствии 5 545 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Коростелев (6-я минута), Денис Зернов (54), Егор Яковлев (56) и Николай Голдобин (69). У проигравших голы забили Ник Эберт (23), Сергей Широков (32) и Алексей Макеев (42).

"Металлург" выиграл серию до четырех побед со счетом 4-3 и стал последним участником четвертьфинала Кубка Гагарина среди команд Восточной конференции. В следующем раунде клуб сыграет с омским "Авангардом", в другом противостоянии Востока встретятся казанский "Ак Барс" и "Адмирал" из Владивостока.

"Металлург" в 12-й раз вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина. Магнитогорский клуб является одной из четырех команд, которая выходила во все розыгрыши плей-офф КХЛ. Также в Кубке Гагарина во всех 15 сезонах играли "Салават Юлаев", СКА и "Ак Барс". "Металлург" лишь трижды проигрывал в первом раунде соревнований - в 2013, 2019 и 2020 годах.

"Автомобилист" лишь один раз пробивался в четвертьфинал Кубка Гагарина. Клубу из Екатеринбурга удалось добраться до этой стадии в сезоне-2018/19, одолев в первом раунде челябинский "Трактор" (4-0). Позднее в четвертьфинале команда проиграла "Салавату Юлаеву" (1-4).

"Металлург" является финалистом прошлого розыгрыша Кубка Гагарина. В финальной серии прошлого сезона клуб проиграл московскому ЦСКА (3-4), ведя по ходу серии со счетом 3-1.