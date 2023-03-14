WADA хочет получить доступ к личным гаджетам спортсменов для расследования допинговых дел

Глава организации Витольд Банька отметил, что "всегда найдется тот, кто захочет обмануть систему"

ТАСС, 14 марта. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) во время расследования допинговых дел хотело бы обладать правом доступа к персональным данным спортсменов на их электронных носителях, включая телефоны и ноутбуки. Об этом во вторник заявил президент WADA Витольд Банька, выступая на ежегодном симпозиуме организации в Лозанне.

"Спортсмены меня часто спрашивают, почему тестирование выявляет так мало нарушителей, почему мы не ловим всех, кто принимает запрещенные препараты, - сказал Банька. - Но, думаю, вы согласитесь со мной, что мы никогда не сможем победить допинг в спорте, как и не искореним криминал из повседневной жизни - всегда найдется тот, кто захочет обмануть систему. Сколько нарушений или преступлений происходит в мире? Тысячи или даже миллионы, но далеко не все из них раскрываются полицией или другими органами".

"Считаю ли я, что антидопинговые расследовали должны иметь больше инструментов и получить доступ к мобильным телефонам и ноутбукам? Конечно, мы бы смогли работать более эффективно, если бы получили на это право. Понятно, что государственные власти будут немного сопротивляться тому, чтобы предоставить нам такие права, потому что это провоцирует определенные юридические проблемы. Но с нашей точки зрения было бы очень полезно и ценно иметь доступ к тем же компьютерам".

Вместе с тем Банька отметил эффективность работы департамента WADA по разведке и расследованиям, который, по его словам, успешно сотрудничает с Европолом и Интерполом. "Мы в состоянии хорошо расследовать дела ради чистоты спорта", - сказал он.