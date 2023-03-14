Кремлев: боксеры из стран, бойкотирующих чемпионат мира, хотели бы на нем выступить

Глава Международной ассоциации бокса отметил, что спорт должен быть выше политики

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 марта. /ТАСС/. Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что спортсмены из стран, чьи федерации приняли решение бойкотировать чемпионат мира, хотели бы выступить на турнире, но им мешают чиновники. Об этом он заявил журналистам во вторник перед открытием чемпионата мира по боксу среди женщин, который пройдет с 15 по 26 марта в Нью-Дели.

"Мы как Международная ассоциация бокса отстаиваем свою независимость, нам не надо диктовать, мы сами у себя разберемся. Мы призываем избавиться от тех людей, которые пытаются разрушить ту культуру спорта, которая готовилась и создавалась сотни лет. Чтобы тех людей, которые пытаются разрушить это, не было, чтобы эти шакалы не находились", - сказал Кремлев.

Он отметил, что спорт - это любовь и уважение друг к другу. "Спорт - это культура и ценности, которые делались годами, когда начинается спорт, заканчиваются все конфликты. Мы, боксеры, говорим, что спорт, особенно бокс, выше, чем политика. Когда начинается бокс, заканчиваются все конфликты, вся ругань", - добавил президент IBA.

"Боксеры из тех стран, которые не приехали на чемпионат мира по боксу, хотели бы [в нем] участвовать, но им мешают чиновники. Мы всем спортсменам предоставили возможность [участвовать], понятно, что спортсмены все этого желают. Но есть некоторые, как говорится, чиновники спортивные с политиками, которые заблокировали приезд спортсменов", - указал Кремлев.

Он также отметил, что эти политики и чиновники поймут со временем, что сделали очень глупую и большую ошибку. "Поскольку мы, Международная ассоциация бокса, защищаем сейчас свою независимость. И будем стоять на своем", - подчеркнул Кремлев.

Российские спортсменки выступят на турнире с флагом и гимном страны. Мужской чемпионат мира по боксу пройдет с 1 по 14 мая в Ташкенте. В связи с допуском спортсменов из России и Белоруссии мировые первенства решили бойкотировать федерации США, Польши, Швейцарии, Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Чехии, Швеции, Канады и Украины.