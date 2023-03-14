"Акрон" не будет подавать протест из-за участия в матче Кубка России футболиста Баринова

"Акрон" 14 марта на своем поле обыграл "Локомотив", за железнодорожников с первых минут на поле вышел капитан команды Дмитрий Баринов, который не мог находиться в заявке гостей из-за того, что получил две желтые карточки в играх 1/4 финала "плей-офф пути РПЛ" против "Спартака"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Руководство "Акрона" из Тольятти не рассматривает вариант с подачей протеста в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) по итогам матча второго этапа 1/4 финала "плей-офф пути регионов" Фонбет - Кубка России против московского "Локомотива" из-за участия полузащитника столичного клуба Дмитрия Баринова. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе "Акрона".

"Акрон" 14 марта на своем поле обыграл "Локомотив" (1:1, 7:6 - по пенальти). За железнодорожников с первых минут на поле вышел капитан команды Баринов, который не мог находиться в заявке гостей из-за того, что получил две желтые карточки в играх 1/4 финала "плей-офф пути Российской премьер-лиги" против "Спартака".

"Не рассматриваем возможность протеста. Мы выиграли по спортивному принципу, на поле. Никаких протестов подавать не будем - мы одержали заслуженную победу", - говорится в заявлении клуба.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил комитет был готов рассмотреть протест в случае его подачи: "В случае, если будет направлен протест на участие Баринова в матче, КДК РФС рассмотрит его в установленном порядке", - сказал Григорьянц, комментарий которого ТАСС предоставила служба коммуникаций РФС