Футболист "Локомотива" Конти считает неожиданным поражение от "Акрона" в Кубке России

Московская команда завершила выступление в турнире, уступив в серии пенальти

ТАСС, 14 марта. /ТАСС/. Поражение московского "Локомотива" от тольяттинского "Акрона" в матче второго этапа 1/4 финала "плей-офф пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу является неожиданным для аргентинского защитника железнодорожников Хермана Конти. Комментарий игрока во вторник приводит "Спорт-Экспресс".

Во вторник "Локомотив" проиграл "Акрону" (1:1, 6:7 - по пенальти) и вылетел из розыгрыша Кубка России.

"Да, безусловно, - ответил Конти на вопрос, стало ли поражение его команды неожиданным. - Пришли за победой. Хотели пройти дальше в кубке, но не получилось. Возвращаемся в Москву готовиться к следующему матчу первенства страны. Времени на восстановление немного. Надо делать все быстро и четко, чтобы готовиться к следующей игре. И сделать все, чтобы одержать эту победу".

Следующий матч "Локомотив" проведет 18 марта дома против "Краснодара" в 20-м туре Мир - Российской премьер-лиги.