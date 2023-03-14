"Красная Армия" победила "Спартак" и сократила отставание в серии плей-офф МХЛ

"Красная Армия" выиграла третий матч серии со счетом 3:2

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Московская "Красная Армия" со счетом 3:2 победила столичный "Спартак" в третьем матче первого раунда плей-офф Олимпбет - Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Встреча прошла во вторник на Малой спортивной арене "Лужники".

У "Красной Армии" отличились Василий Дронык (31-я минута), Иван Янченко (32), Кирилл Долженков (34). Заброшенными шайбами в составе "Спартака" отметились Данил Пивчулин (36), Федор Свечков (37)

Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу "Спартака". Команды встречаются в 1/8 финала плей-офф во втором сезоне подряд. В 2022 году "Красная Армия" выиграла серию со счетом 3-1.

По итогам регулярного чемпионата "Красная Армия", являющаяся командой системы ЦСКА, заняла шестое место. "Спартак" стал девятым. Четвертый матч серии состоится 15 марта на домашней площадке "Спартака" и начнется в 19:00 мск.

МХЛ проводится с 2009 года, победителю плей-офф вручается Кубок Харламова. "Красная Армия" выигрывала трофей два раза (2011, 2017). "Спартак" завоевал титул в 2014 году, в финальной серии обыграв "Красную Армию" со счетом 4-3. Действующим чемпионом является петербургская команда "СКА-1946".