Гендиректор "Акрона" считает, что команда по делу прошла "Локомотив" в Кубке России

Алексей Власов отметил, что команде было очень важно почувствовать, на каком уровне она может играть

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "Акрон" заслуженно вышел в первый этап полуфинала "плей-офф пути регионов" Фонбет - Кубка России, обыграв московский "Локомотив". Такое мнение ТАСС во вторник высказал генеральный директор тольяттинцев Алексей Власов.

"Акрон" 14 марта на своем поле обыграл "Локомотив" (1:1, 7:6 - по пенальти) в матче второго этапа 1/4 финала "плей-офф пути регионов". В составе железнодорожников с первых минут на поле вышел капитан команды Дмитрий Баринов, который не мог участвовать в игре из-за того, что получил две желтые карточки в играх 1/4 финала "плей-офф пути Российской премьер-лиги" против "Спартака".

"Было очень важно победить "Локомотив" без технического поражения, - сказал Власов. - Команда не знала, что у соперника может быть техническое поражение. В перерыве никто ничего не сказал, но даже если бы кто-то сказал, то вряд ли бы это сказалось на настрое".

"Это заслуженная победа. Команде было очень важно почувствовать, на каком уровне она может играть. Прошли дальше по делу, без всяких административных моментов", - добавил гендиректор "Акрона".

Собеседник агентства отметил, что в клубе не задумываются о том, с кем играть на первом этапе 1/2 финала "плей-офф пути регионов" Кубка России. "По сопернику предпочтений нет. Мы даже не знаем, с кем можем сыграть, все остальные пары могут только гадать", - заключил гендиректор "Акрона".

На следующей стадии Кубка России "Акрон" сыграет с победителем одного из трех одноматчевых противостояний - "Зенит" - "Динамо", "Ахмат" - "Краснодар" или "Пари Нижний Новгород" - "Ростов".