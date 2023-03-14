Московский ЦСКА стал последним участником четвертьфинала Кубка Гагарина

Действующий победитель Кубка Гагарина со счетом 4-3 в серии первого раунда обыграл череповецкую "Северсталь"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 5:3 обыграл череповецкую "Северсталь" в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во вторник на "ЦСКА-Арене".

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Плотников (19-я минута), Владислав Каменев (35, 60), Владислав Провольнев (46) и Максим Соркин (47). У проигравших отличились Давид Думбадзе (14), Александр Петунин (17), Александр Суворов (55).

ЦСКА выиграл серию до четырех побед со счетом 4-3 и стал последним четвертьфиналистом Кубка Гагарина. В следующем раунде московский клуб встретится с ярославским "Локомотивом", в Западной конференции между собой также сыграют петербургский СКА и нижегородское "Торпедо". На Востоке в четвертьфинале друг с другом сыграют казанский "Ак Барс" и "Адмирал" из Владивостока, а также омский "Авангард" и магнитогорский "Металлург".

ЦСКА в девятый раз подряд пробился в четвертьфинал Кубка Гагарина, более длительную серию в истории КХЛ, учитывая нынешний сезон, имеет только СКА (13). В последний раз армейцы не смогли преодолеть первый раунд в сезоне-2013/14, проиграв СКА (0-4).

"Северсталь" в шестой раз из семи не смогла выйти в четвертьфинал Кубка Гагарина. Единственный раз череповецкий клуб преодолевал первый раунд в сезоне-2012/13, одолев "Локомотив" (4-2). Позднее "Северсталь" проиграла в четвертьфинале СКА (0-4). При этом череповецкая команда в третий раз подряд покинула розыгрыш Кубка Гагарина в первом раунде, до этого клуб дважды проиграл на этой стадии московскому "Динамо" (1-4, 3-4).

Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финальной серии московский клуб обыграл "Металлург" (4-3), отыгравшись со счетом 1-3.