"Спартак" и "Урал" сыграли вничью в первом матче полуфинала "пути РПЛ" Кубка России

Встреча завершилась со счетом 1:1

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 1:1 сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" в первом матче полуфинала "плей-офф пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла во вторник на "Открытие Банк - Арене".

В составе "Спартака" гол забил Квинси Промес (21-я минута), у "Урала" отличился Юрий Железнов (67). Второй матч состоится 5 апреля в Екатеринбурге.

Матч начался с символического удара по мячу, который нанесла олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова. Также матч посетили 2 600 детей из проекта Российского футбольного союза (РФС) "Футбол в школе", который направлен на привлечение школьников к футболу.

Промес забил 102-й гол за красно-белых и сравнялся по этому показателю с бронзовым призером Олимпиады 1980 года и двукратным чемпионом СССР Юрием Гавриловым, они делят шестую позицию в списке лучших бомбардиров в истории команды, лидером является Никита Симонян (159 голов).

Формат плей-офф Кубка России

В сезоне-2022/23 Кубок России проходит в обновленном формате и состоит из двух стадий: первая прошла с августа по декабрь 2022 года и делилась на "путь РПЛ" и "путь регионов". В плей-офф впервые применена система Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). В матчах "плей-офф пути РПЛ" выступают команды, занявшие первые и вторые места на групповом этапе. На каждой стадии "плей-офф пути РПЛ" проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию "плей-офф пути регионов".

В "плей-офф пути регионов" каждая стадия разыгрывается в два этапа: на первом этапе четвертьфинала победители шестого раунда "пути регионов" играют с третьими командами группового этапа "пути РПЛ". На втором этапе четвертьфинала победители первого этапа данной стадии встречаются с проигравшими командами в 1/4 финала "плей-офф пути РПЛ". Та же система будет применяться и в последующих стадиях.

В финальном матче Кубка России, который должен пройти 11 июня в Москве на стадионе "Лужники", сыграют победители "плей-офф пути РПЛ" и "плей-офф пути регионов".