Брусникина: синхронистка Ищенко заслужила включение в Международный зал славы плавания

О включении Ищенко в Международный зал славы плавания стало известно во вторник

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко оставила огромный след в истории вида спорта и достойна включения в Международный зал славы плавания. Об этом ТАСС во вторник сообщила трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина.

О включении Ищенко в Международный зал славы плавания стало известно во вторник.

"Мы очень гордимся, что Наталью Ищенко включат в зал славы, - сказала Брусникина. - Это очень почетно, я сама являюсь членом этого зала. Приятно, что наших синхронисток продолжают отмечать на международном уровне, Наталья оставила огромный след в истории нашего вида спорта".

Ищенко является пятикратной победительницей Олимпийских игр. Также спортсменка 19 раз побеждала на чемпионатах мира и 12 - на европейских первенствах. Ищенко является абсолютной чемпионкой Европы 2010 года и первой спортсменкой в истории, которой удалось выиграть все четыре вида на чемпионатах Европы. 36-летняя Ищенко завершила карьеру в 2017 году.