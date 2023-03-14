14 марта, 19:22
Летние олимпийские виды спорта

Покровская заявила, что вклад Ищенко в мировое синхронное плавание неоценим

Пятикратная олимпийская чемпионка будет включена в Международный зал славы плавания

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Наталья Ищенко была прекрасной спортсменкой, ее вклад в мировое синхронное плавание неоценим. Такое мнение ТАСС во вторник высказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

14 марта стало известно, что Ищенко будет включена в Международный зал славы плавания.

"Я очень горжусь Натальей. Войти в зал славы - это очень почетно. Ее вклад в мировое синхронное плавание неоценим, она была прекрасной спортсменской и воспитанным человеком. Она сумела себя реализовать себя во всех начинаниях, у нее сейчас такая должность, молодец", - сказала Покровская.

36-летняя Ищенко пять раз побеждала на Олимпийских играх, одержала 19 побед на чемпионатах мирах и завоевала 12 золотых наград на европейских первенствах. В настоящий момент она занимает должность министра спорта Калининградской области. 

Теги:
Ищенко, Наталья СергеевнаЛетние олимпийские виды спортаПокровская, Татьяна Николаевна
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