Покровская заявила, что вклад Ищенко в мировое синхронное плавание неоценим

Пятикратная олимпийская чемпионка будет включена в Международный зал славы плавания

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Наталья Ищенко была прекрасной спортсменкой, ее вклад в мировое синхронное плавание неоценим. Такое мнение ТАСС во вторник высказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

14 марта стало известно, что Ищенко будет включена в Международный зал славы плавания.

"Я очень горжусь Натальей. Войти в зал славы - это очень почетно. Ее вклад в мировое синхронное плавание неоценим, она была прекрасной спортсменской и воспитанным человеком. Она сумела себя реализовать себя во всех начинаниях, у нее сейчас такая должность, молодец", - сказала Покровская.

36-летняя Ищенко пять раз побеждала на Олимпийских играх, одержала 19 побед на чемпионатах мирах и завоевала 12 золотых наград на европейских первенствах. В настоящий момент она занимает должность министра спорта Калининградской области.