Футболист "Спартака" Чернов надеется, что сможет сыграть за сборную, несмотря на травму

Никита Чернов не выступает за "Спартак" с 4 марта, когда получил травму в матче 18-го тура РПЛ с екатеринбургским "Уралом"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Защитник московского "Спартака" Никита Чернов надеется, что сможет восстановиться от травмы бедра и сыграть за сборную России. Об этом он рассказал ТАСС во вторник.

Чернов не выступает за "Спартак" с 4 марта, когда получил травму в матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским "Уралом" (2:2). Несмотря на это, защитник попал в расширенный список сборной России на мартовские сборы.

"Хотелось бы [сыграть за сборную], надеюсь в матче с "Оренбургом" в заявке быть. Поэтому не знаю. Какие шансы восстановиться? Делаю для этого все возможное", - сказал Чернов.

Во вторник "Спартак" дома сыграл вничью с "Уралом" в первом матче полуфинала "плей-офф пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России со счетом 1:1. В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с "Оренбургом" в 20-м туре чемпионата России.