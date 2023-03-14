14 марта, 19:44
НХЛ

Российский форвард "Каролины" Свечников пропустит остаток сезона НХЛ из-за травмы

Российский форвард "Каролины" Свечников пропустит остаток сезона НХЛ из-за травмы
Нападающий "Каролины" Андрей Свечников
© AP Photo/ Karl B DeBlaker

22-летний хоккеист перенесет операцию

ТАСС, 14 марта. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" Андрей Свечников пропустит остаток сезона из-за травмы колена. Об этом во вторник сообщила пресс-служба клуба.

Сообщается, что 22-летний хоккеист перенесет операцию.

"После консультаций с экспертами в этой области было решено, что наилучшим вариантом действий для будущего Андрея является операция, - сказал президент и генеральный менеджер клуба Дон Уодделл. - Мы уверены, что Андрей полностью выздоровеет".

Свечников набрал 55 (23 шайбы + 32 результативные передачи) очков в 64 матчах нынешнего сезона и занимает второе место в списке лучших бомбардиров клуба в текущем регулярном чемпионате. Всего в НХЛ он провел 347 матчей, набрав 264 (112+152) очка. 

Теги:
НХЛ
© Информационное агентство ТАСС
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