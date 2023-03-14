Третьяк высоко оценил игру вратаря "Северстали" Самонова в серии плей-офф КХЛ с ЦСКА

Александр Самонов провел шесть матчей серии плей-офф КХЛ против ЦСКА, один из них - "на ноль"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Вратарь череповецкой "Северстали" Александр Самонов показал хорошую игру в серии первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским ЦСКА. Такое мнение ТАСС во вторник высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

В решающем матче серии во вторник ЦСКА одержал победу со счетом 5:3 и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина.

"Я не критикую вратарей, - ответил Третьяк на вопрос об игре голкиперов ЦСКА. - Я просто хочу похвалить "Северсталь". И вратарь хорошо сыграл. Самонов - молодец".

"[Седьмой] матч и серия были интересными, зрители довольны. И ЦСКА, и "Северсталь" показали хороший хоккей", - добавил президент ФХР.

Самонов, который по ходу сезона был обменян из петербургского СКА, провел шесть матчей в серии и сыграл на "ноль" в шестой встрече (3:0). Ворота ЦСКА в четырех последних играх защищал швед Адам Рейдеборн, первые два матча играл Александр Шарыченков, который был заменен на Рейдеборна по ходу третьей встречи.

ЦСКА в четвертьфинале Кубка Гагарина сыграет с ярославским "Локомотивом". Первый матч серии до четырех побед пройдет 17 марта в Москве.