Умер бывший главный тренер женской и мужской сборных России по шахматам Наум Рашковский

Ему было 76 лет

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Международный гроссмейстер и бывший главный тренер мужской и женской сборных России по шахматам Наум Рашковский умер в возрасте 76 лет. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Федерации шахмат России.

"14 марта 2023 года после тяжелой болезни ушел из жизни международный гроссмейстер, двукратный чемпион РСФСР, заслуженный тренер России Наум Николаевич Рашковский. Федерация шахмат России выражает искренние соболезнования родным и близким Наума Николаевича", - говорится в заявлении.

Рашковский побеждал на чемпионатах РФСФР в 1974 и 1976 годах. В 1979 году он победил на международном турнире во Львове. Звание международного гроссмейстера Рашковский получил в 1980 году.

В конце XX века Рашковский был наставником женской сборной России, за работу с которой был удостоен звания заслуженного тренера России. С 2001 по 2003 год он возглавлял мужскую сборную России, которая под его руководством стала победителем Олимпиады (2002) и чемпионата Европы (2003). В 2002 году специалист был тренером сборной России в матче против команды остального мира. Рашковский - последний российский тренер, под руководством которого мужская национальная команда выиграла Турнир наций (2002).