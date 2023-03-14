Джикия считает, что "Спартак" не обыграл "Урал" в Кубке России из-за нелепого гола

Капитан красно-белых отметил, что московская команда не реализовала много моментов

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба "Спартак" не смогли обыграть екатеринбургский "Урал" из-за нелепого пропущенного гола. Такое мнение во вторник в разговоре с журналистами высказал защитник и капитан московской команды Георгий Джикия.

"Спартак" во вторник сыграл вничью с "Уралом" (1:1) в первом матче полуфинала "плей-офф пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России. На гол Квинси Промеса гости ответили точным ударом из-за пределов штрафной в исполнении Юрия Железнова.

"Результат не такой, как мы бы хотели, но ничего страшного. Все только начинается. Не удалось удержать преимущество, потому что пропустили нелепый гол и сами не реализовали очень много хороших моментов, поэтому счет 1:1", - сказал Джикия. На вопрос об эпизодах, в которых главный арбитр встречи Сергей Карасев не назначил пенальти в ворота "Урала", капитан "Спартака" ответил, что не комментирует судейство.

Ответный матч между "Спартаком" и "Уралом" пройдет в Екатеринбурге. Встреча состоится на "Екатеринбург-Арене" в период с 4 по 6 апреля. Точная дата станет известна позднее.