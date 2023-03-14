Иванов считает, что "Спартак" не был сильнее "Урала" в матче Кубка России по футболу

Матч команд завершился со счетом 1:1

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" не были сильнее игроков екатеринбургского "Урала" в первом матче полуфинала "плей-офф пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России, встреча получилась ничейной. Такое мнение ТАСС во вторник высказал президент "Урала" Григорий Иванов.

"Урал" во вторник на выезде сыграл вничью со "Спартаком" со счетом 1:1.

"Мы со "Спартаком" совсем недавно играли, я считаю, что на выезде хороший результат, конечно, "Спартак" есть "Спартак", здесь даже никаких вопросов нет, хороший результат. Даже не в том дело, что на выезде играли, самое главное будет происходить в двух играх. Но 1:1 - хороший результат для нас, 16 матчей во всех турнирах уже не проигрываем, большое дело", - сказал Иванов.

"Ребята молодцы, полностью выложились, мы домой не ездили, после "Торпедо" остались здесь, восстановление все-таки не такое, как дома, там все приспособлено. Надо отдать им должное, начали - не проснулись, видимо, первый тайм [провели] не очень хорошо, но во втором собрались, хотя мы видели, что преимущество было у "Спартака", в конце был момент, но все же ничейная игра. Я не считаю, что сегодня ["Спартак"] был сильнее нас", - добавил президент "Урала".

Иванов отметил, что главный арбитр встречи Сергей Карасев вновь продемонстрировал свой высокий уровень: "Момент в первом тайме с пенальти? Нет, нам показали этот момент в перерыве, Кристофер [Мартинс] наклонился, бежал, там не было ничего, отмашки не было. Судили нормально в обе стороны, сегодня было хорошо. Но Сергей - топовый арбитр, у нас их мало осталось, так что нет вопросов".

Ответный матч между "Спартаком" и "Уралом" пройдет в Екатеринбурге. Встреча состоится на "Екатеринбург-Арене" в период с 4 по 6 апреля. Точная дата станет известна позднее.