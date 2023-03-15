Чемпионат мира по боксу среди женщин стартует в Индии

В турнире примут участие российские и белорусские спортсменки

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Чемпионат мира по боксу среди женщин стартует в индийском Нью-Дели. На турнире выступят российские и белорусские спортсменки, которые примут полноценное участие в соревнованиях с национальным флагом и гимном.

Российские спортсменки вылетели в Индию накануне открытия турнира. Сборная России представлена в 12 весовых категориях. В Индии выступят Юлия Чумгалакова (весовая категория до 48 кг), Екатерина Пальцева (до 50 кг), Анна Аэдма (до 52 кг), Карина Тазабекова (до 54 кг), Людмила Воронцова (до 57 кг), Надежда Голубева (до 60 кг), Наталия Сычугова (до 63 кг), Азалия Аминева (до 66 кг), Анастасия Демурчян (до 70 кг), Анастасия Шамонова (до 75 кг), Салтанат Меденова (до 81 кг) и Диана Пятак (свыше 81 кг).

"Этот чемпионат вызвал большой интерес. Обычно в чемпионате принимают участие 256 спортсменов. Участие в этом чемпионате примут 333 спортсмена", - сказал президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев на пресс-конференции. Глава IBA отметил, что это один из самых массовых чемпионатов, несмотря на отказ ряда стран направить своих спортсменов на это соревнование.

Он также подчеркнул, что для всех спортсменов важно участвовать в соревнованиях, где представлены флаг и гимн их страны. "Мы знаем, что каждому спортсмену, тренеру и национальной федерации важно, чтобы, когда спортсмен выступает, поднимался флаг и играл гимн его страны", - указал Кремлев, отметив, что ассоциация будет защищать это право спортсменов.

Кремлев также добавил, что призовой фонд чемпионата составляет $2,5 млн. "И на следующих чемпионатах мы будем этот фонд еще увеличивать", - указал он.

Бойкоты и приезд представителей МОК

Несколько национальных федераций заявили о бойкоте чемпионата мира из-за полноценного участия в нем россиян и белорусов. Об отказе от участия в мужском и женском чемпионатах мира заявили федерации США, Польши, Швейцарии, Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Чехии, Швеции, Канады и Украины.

Кроме того, турнир посетит специальная мониторинговая группа Международного олимпийского комитета (МОК).

"Представители МОК приедут на чемпионат мира по боксу по приглашению организаторов и местной федерации. Это должно способствовать укреплению взаимоотношений между МОК и IBA", - рассказали ТАСС в оргкомитете соревнований.

В 2019 году МОК лишил IBA статуса признания, поскольку организация столкнулась с финансовым и управленческим кризисом. МОК потребовал от международной федерации провести реформы, однако ряд предъявляемых требований до сих пор остается невыполненным. В связи с отстранением задачу по организации соревнований на Олимпийских играх 2024 года в Париже взял на себя МОК. Бокс также было решено пока не включать в программу Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе.

Женский чемпионат мира по боксу завершится 26 марта.