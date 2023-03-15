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ATP

Медведев обыграл Зверева на "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе и продлил серию побед до 17 матчей

Медведев обыграл Зверева на "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе и продлил серию побед до 17 матчей
Даниил Медведев
© EPA-EFE/ JOHN G. MABANGLO

Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5 в пользу россиянина

ТАСС, 15 марта. Россиян Даниил Медведев победил представителя Германии Александра Зверева в матче четвертого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Индиан-Уэллсе. Встреча прошла во вторник.

Матч завершился со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5 в пользу Медведева, посеянного на турнире под 5-м номером. Зверев получил 12-й номер посева.

Медведев продлил победную серию до 17 матчей. В последний раз россиянин терпел поражение во встрече третьего круга Открытого чемпионата Австралии против американца Себастьяна Корды - 6:7 (7:9), 3:6, 6:7 (4:7). 

Теги:
ATPМедведев, Даниил Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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