Холанд вторым после Месси забил пять голов в матче плей-офф Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" в ответном матче 1/8 финала разгромил "Лейпциг" - 7:0

ТАСС, 15 марта. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" со счетом 7:0 разгромил германский "Лейпциг" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В составе победителей пять мячей забил норвежский нападающий Эрлинг Холанд, по одному голу на свой счет записали полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган и бельгийский хавбек Кевин Де Брюйне. Холанд стал вторым игроком в истории Лиги чемпионов, который сумел забить пять мячей в матче плей-офф. Ранее это удавалось аргентинскому нападающему французского "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси, который, будучи игроком испанской "Барселоны", в 2012 году пять раз отличился во встрече с германским "Байером" (7:1).

Холанд в возрасте 22 лет и 236 дней стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим 30 голов. На его счету теперь 33 мяча в 25 матчах. Норвежец превзошел достижение еще одного нападающего ПСЖ, Килиана Мбаппе. Француз установил данный рекорд в декабре 2021 года в возрасте 22 лет и 352 дней.

"Манчестер Сити" одержал одну из самых крупных побед в истории Лиги чемпионов на стадии плей-офф. С разницей в семь мячей во встречах на вылет побеждала германская "Бавария", одолевшая со счетом 7:0 швейцарский "Базель" и украинский "Шахтер" в сезоне-2011/12 и в сезоне-2014/15 соответственно. Также со счетом 7:0 обыгрывал соперника и "Манчестер Сити". Английский клуб в сезоне-2018/19 разгромил германский "Шальке". Все перечисленные матчи также прошли на стадии 1/8 финала.

В другом матче игрового дня итальянский "Интер" на выезде сыграл вничью с португальским "Порту" (0:0), первый матч между командами завершился победой клуба из Италии (1:0). Хозяева завершали матч в меньшинстве, защитник Пепе получил вторую желтую карточку и был удален с поля на седьмой компенсированной ко второму тайму минуте.

"Манчестер Сити" и "Интер" стали пятым и шестым участниками четвертьфинальной стадии нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Ранее стадию 1/8 финала преодолели итальянский "Милан", португальская "Бенфика", германские "Бавария" и "Боруссия" (Дортмунд). На место в восьмерке сильнейших также претендуют испанский "Реал" и английский "Ливерпуль" (первый матч завершился со счетом 5:2 в пользу мадридцев), а также итальянский "Наполи" и германский "Айнтрахт" (неаполитанцы в первой игре победили со счетом 2:0), ответные встречи пройдут в среду. Жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов пройдет в пятницу.

О нынешнем сезоне Лиги чемпионов

В сезоне-2022/23 российские клубы не выступают в еврокубках из-за решения исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от 2 мая 2022 года. Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня на Олимпийском стадионе в Стамбуле.

Действующим победителем турнира является "Реал". В финальной встрече, которая прошла в Париже, испанский клуб одолел "Ливерпуль" (1:0).