Российский теннисист Рублев не смог выйти в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

Спортсмен проиграл британцу Кэмерону Норри

ТАСС, 15 марта. Россиянин Андрей Рублев в ночь на среду проиграл британцу Кэмерону Норри в матче четвертого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Индиан-Уэллсе.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Норри, получившего 10-й номер посева. Рублев был посеян под 6-м номером. В четвертьфинале британец сыграет с победителем матча между американцем Фрэнсисом Тиафо (14-й номер посева) и чилийцем Алехандро Табило (без номера посева).

Рублеву 25 лет, он располагается на седьмой строчке в рейтинге ATP, теннисист побеждал на 12 турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема россиянин не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев и Анастасия Павлюченкова стали олимпийскими чемпионами в смешанном парном разряде. В том же году в составе сборной России теннисист стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса.

Норри 27 лет, он занимает 12-е место в мировом рейтинге. На счету британца пять титулов ATP. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона в 2022 году.

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 19 марта, его призовой фонд составляет $8,8 млн. Соревнования проводятся на покрытии "хард" и относятся к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Действующим победителем является американец Тэйлор Фриц. Финалист соревнований 2022 года испанец Рафаэль Надаль пропускает турнир из-за травмы. Второй год турнир проходит без участия первой ракетки мира серба Новака Джоковича, так как правительство США отказало ему в специальном разрешении на въезд в страну без вакцинации.